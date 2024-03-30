Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні.

У мережі з'явилися якісні фотографії чохлів для прийдешніх iPhone 16. Вони дають уявлення про нюанси дизайну ще не випущених смартфонів, включно з новим елементом на торці, пише GizmoChina.

Очікується, що Apple прибере квадратний виступ блоку камер, залишивши тільки два круглих об'єктиви. Вони будуть розташовані один над іншим, як у iPhone X, а не по діагоналі.

Джерело зазначає, що завдяки вертикальному розташуванню камери Apple впровадить запис просторового відео в стандартні моделі iPhone 16 і iPhone 16+. Оскільки iPhone 15 мають діагональне розташування модулів камери, вони не здатні знімати такі відео. Ця функція поки обмежена моделями iPhone 15 Pro і гарнітурою Vision Pro.

Відео дня

Pro-моделі iPhone 16, на відміну від стандартних моделей, повинні зберегти квадратний блок камер. Однак розміри екранів у них виростуть до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Крім того, під кнопкою ввімкнення на правому торці розташується нова кнопка "Захоплення" для управління камерою.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні. Тоді ж відбудеться реліз операційки iOS 18, яку називають найбільшим оновленням в історії.

А на травень у Apple заплановано анонс нових планшетів, і обидва релізи будуть доволі значними: iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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