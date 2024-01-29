Одним з основних нововведень буде підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS.

Майбутній операційна система для iPhone потенційно стане найбільшим оновленням ПО в історії Apple. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, компанія має величезні плани на iOS 18.

"Мені сказали, що нова операційна система розглядається всередині компанії як одне з найбільших оновлень iOS – якщо не найбільше – в історії iPhone", – написав він. Подробиць про майбутню iOS 18 поки небагато, але два великих нововведення вже відомі.

Перше – це впровадження штучного інтелекту, завдяки чому асистент Siri зможе не тільки ставити таймери і говорити, яка погода за вікном, але і допоможе в роботі.

Друге велике нововведення – підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS на iPhone. Цей стандарт працює через інтернет, а не стільниковий звязок, тобто дозволить по суті безкоштовно спілкуватися через iMessage з користувачами Android.

Ще в iOS 18 додадуть оновлений CarPlay, спільні плейлисти Apple Music та інші фішки. Нову ОС анонсують влітку на конференції WWDC 2024, а публічна версія вийде у вересні.

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При цьому наголошується, що велика частина нових "фішок" буде ексклюзивною для iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

А поки Apple готується до березневої презентації, на якій нам покажуть шість нових девайсів. Серед них – іPad Pro, який отримає наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але і ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними годинниами, оновлені iPad mini та AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. А ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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