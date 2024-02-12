Якщо чутки підтвердяться, базового iPhone 16 Plus цього року не буде, а замість нього з'являться дві нові моделі SE.

Відомий Аpple-інсайдер, що приховується під ніком Majin Bu, поділився новою інформацією про айфони наступного покоління. З повідомлень інсайдера випливає, що компанія готує відразу п'ять моделей лінійки iPhone 16.

Йдеться про наступні моделі:

iPhone 16 – 6,3-дюймовий екран на 120 Гц, дві камери

iPhone 16 Pro – 6,3-дюймовий екран на 120 Гц, три камери

iPhone 16 Pro Max – 6,9-дюймовий екран на 120 Гц, три камери, рекордний акумулятор.

iPhone 16 SE і 16 Plus SE – 6,1-і 6,7-дюймовий екран на 60 Гц, одна камера, зменшений акумулятор, менша вартість.

Таким чином, базового Plus цього року не буде, замість нього нібито з'являться дві нові моделі з приставкою SE. Вони, як очікується, займуть свою нішу в середньобюджетному сегменті.

Відео дня

Інсайдер зазначив, що на 100% не впевнений у цій інформації, при цьому він може точно підтвердити, що Apple дійсно тестує якийсь айфон з однією камерою і екраном на 60 Гц

Додамо, що після того, як продажі компактних iPhone 12 і 13 mini не виправдали себе, Apple замінила версію "міні" на "плюс" з великим екраном. Але ці моделі теж не здобули особливої популярності у користувачів, особливо на тлі Pro-моделей, тому відмова від iPhone 16 Plus виглядає логічно.

До виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про iPhone 16. Одним з найпомітніших апгрейдів стане збільшення дисплеїв Pro-моделей, а на корпусі з'явиться нова кнопка для управління камерою.

Вас також можуть зацікавити новини: