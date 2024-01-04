Незважаючи на збільшення розмірів, батарея може майже не змінитися.

До виходу нових смартфонів Apple залишилося щонайменше 8 місяців, але в мережі вже досить чуток про iPhone 16. Інсайдери розкривають основні фішки всіх пристроїв в лінійці цього року і розчаровують деякими чутками.

За даними інсайдера і автора YouTube-каналу AppleTrack, в рамках тестових прототипів iPhone 16 Pro мав акумулятор ємністю 3355 мАг, що всього на 2,5% більше, ніж у iPhone 15 Pro, і це незважаючи на збільшення розмірів.

Можливо, новинки будуть автономніше завдяки переходу на багатошарові акумулятори, але це вже покажуть тести. Так чи інакше, на стрибок в ємності акумуляторів, який був при переході на iPhone 13, розраховувати навряд чи варто.

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Сама Apple ніколи публічно не розкриває ємність акумуляторів айфонів, але тести показали, що у лінійки iPhone 15 вони наступні:

iPhone 15: 3349 мАг;

iPhone 15 Plus: 4383 мАг;

iPhone 15 Pro: 3274 мАг;

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг.

Сучасні Android-смартфони вже давно оснащені куди більш потужними акумуляторами. Навіть для ультрабюджетних моделей батареї 5000/5500 мАг стали буденністю, а більш круті апарати живляться від батареї 6000 мАг. Це впливає на збільшення ємності і терміну служби.

Раніше стало відомо, що в лінійці iPhone 14 і iPhone 15 встановлено дешеві китайські акумулятори – вони призначені всього для 600 циклів зарядки. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї менше ніж за рік впав нижче 90%.

Нова лінійка iPhone 16, можливо, не принесе ніяких кардинальних змін. При цьому ціна помітно зросте. Принаймні так вважають аналітики з інвестиційної компанії Barclays.

Очікується, що найпомітнішою зміною буде збільшення габаритів – моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають дисплеї з діагоналлю 6,3 і 6.9 дюйма. Таким чином, дисплей "Про Макс" буде більше, ніж у конкурентної моделі Samsung Galaxy S24 Ultra.

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