Негативно оцінюються перспективи Mac, iPad та інших сервісів.

Незважаючи на низку цікавих чуток про iPhone 16, фахівці інвестиційної компанії Barclays переконані, що айфони 2024 року запропонують мінімальні зміни у порівнянні з iPhone 15.

Експерти вважають, що продажі Мас і iPad теж почнуть сповільнюватися, негативно оцінюються і перспективи сервісів компанії: наприклад, Apple TV+, за оцінками Barclays, Apple втрачає близько $6 млрд на рік через відсутність масштабу і високу вартість контенту.

У зв'язку з цим в Barclays знизили цільову ціну акцій Apple на один долар – з $161 до $160. При цьому аналітики зауважили, що акції техногіганта знаходяться на низькому рівні, і поліпшення ситуації в найближчі роки не очікується.

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Наші перевірки обсягу та асортименту iPhone 15 залишаються негативними, і ми не бачимо жодних особливостей чи оновлень, які могли б зробити iPhone 16 більш привабливим – випливає з дослідницької записки Barclays.

Вихід нових айфонів традиційно очікується у вересні. Показово, що ще до виходу iPhone 15 у мережі почала з'являтися інформація про iPhone 16. І, якщо поточні айфони були мінорним оновлення, то серія 2024 року, за чутками, повинна принести низку нововведень: від збільшення розмірів до появи штучного інтелекту.

Також є інформація, що очікуваний багатьма iPhone Ultra знову не вийде в 2024 році. Ймовірно, розширення поточної лінійки відбудеться тільки з виходом iPhone 17. Приставкою "ультра" Apple хоче ще сильніше виділити преміальність найтоповішого Айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

А тим часом Apple готується до весняної презентації 2024 року. Там повинні показати нові ноутбуки та планшети. За чутками, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

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