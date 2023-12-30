iPhone 16 Pro Max отримає найбільший екран в історії смартфонів Apple і стане міні-планшет.

Apple не змінювала розміри екранів iPhone з моменту випуску моделей iPhone 12 у 2020 році, однак це має змінитися з лінійкою iPhone 16. Наступного року Apple збільшить діагоналі екранів своїх найдорожчих айфонів.

Раніше чутки про збільшення екранів iPhone 16 Pro вже з'являлися в мережі, але тепер портал MacRumors зібрав всі найсвіжіші інсайди. Завдяки цьому ми маємо досить точне уявлення про те, якими будуть нові айфони.

iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма і 6.9 дюйма відповідно. Таким чином, дисплей "Про Макс" буде більше, ніж у конкурентної моделі Samsung Galaxy S24 Ultra. Нагадаємо, актуальні моделі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max мають екран з діагоналлю 6.1 і 6,7 дюйма.

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При цьому збільшаться не тільки дисплеї, але співвідношення сторін на користь трохи більше витягнутого. Якщо довжина 15 Pro Max склала 159,9 мм, то у 16 Pro Max вона буде 163 мм. А ось ширина залишиться практично без змін: у новинки цього року вона 76,70 мм, а в наступному – 77,58.

Передбачається, що нові розміри дадуть Apple більше внутрішнього простору для компонентів. Наприклад, моделі iPhone 16 Pro можуть отримати більші і довговічні батареї, сам дисплей також отримає поліпшення.

Крім того, збільшений корпус дозволить розмістити перископ в компактному корпусі iPhone 16 Pro. Ймовірно, саме через розмір 15 Pro Apple зробила це нововведення камери ексклюзивом 15 Pro Max.

Ще до виходу iPhone 15 в мережі почала з'являтися інформація про iPhone 16. І на відміну від поточного покоління, в наступних айфонах змінитися має майже все, від дизайну до присутності штучного інтелекту. УНІАН розповідав, що вже відомо про iPhone 16.

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