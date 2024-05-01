Якщо проспали – звинувачуйте Apple: в iPhone раптово зламався будильник

У компанії вже знають про таку проблему і обіцяють все виправити найближчим часом.

Низка користувачів iPhone зіткнулася з несподіваною проблемою: їхні будильники перестали працювати належним чином. Apple визнала наявність проблеми й активно працює над її вирішенням.

Як пише Gizchina, за останні тижні в соцмережах зросла кількість скарг на зламаний будильник. Точніше він спрацьовує, але в беззвучному режимі. Подібні повідомлення з'являються в інтернеті не перший рік, але, схоже, тепер проблема стала масовою. Наприклад, у редактора The Vergе пропав звук будильника минулого тижня, при цьому налаштувань він не змінював уже багато років.

Експерти вважають, що винуватцем може бути функція айфона Attention Aware ("Розпізнавання уваги"). Вона автоматично знижує гучність сигналу, коли смартфон перебуває в полі зору користувача. Схоже, розпізнавання Face ID не працює належним чином і приглушує гучність сповіщення, навіть коли людина спить.

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Хоча Apple не підтвердила точну причину проблеми, в очікуванні апдейту можна перейти в "Налаштування" → "Face ID і пароль" → і деактивувати "Розпізнавання уваги". Деяким користувачам це допомогло.

Вирішення цієї проблеми має для Apple найвищий пріоритет, оскільки йдеться про функцію, якою користуються власники телефонів щодня. Тож оновлення варто чекати найближчими днями.

До цього користувачі повідомляли про дивну поведінку iPhone вночі – смартфони самі вимикаються, а потім вмикаються ближче до ранку. Це був одним із багів, що виник після релізу iOS 17.

Раніше журналісти зібрали головні чутки про майбутню iOS 18. Найважливішою опцією стане впровадження технологій штучного інтелекту, а сама система стане найбільшим оновленням ПЗ в історії iPhone.

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