Найважливішою опцією стане впровадження технологій штучного інтелекту, а сама система отримає більше налаштувань кастомізації.

Реліз бета-версії iOS 18 відбудеться вже в червні, а широкій аудиторії вона буде доступна у вересні. В очікуванні її виходу видання MacRumors зібрало чутки про головні функції нової операційної системи.

Поки що Apple не розкривала особливості майбутньої ОС і смартфони, які будуть її підтримувати. Але в січні оглядач Bloomberg Марк Гурман заявив, що iOS 18 стане найбільшим оновленням ПЗ в історії iPhone. Серед найочікуваніших функцій:

Штучний інтелект: iOS 18 включатиме нові генеративні функції ШІ для Siri, Apple Music, "Повідомлень", "Здоров'я" і багато чого іншого. Apple розраховує налагодити роботу цих функцій локально на пристроях, тобто ними можна буде користуватися без інтернету.

iOS 18 включатиме нові генеративні функції ШІ для Siri, Apple Music, "Повідомлень", "Здоров'я" і багато чого іншого. Apple розраховує налагодити роботу цих функцій локально на пристроях, тобто ними можна буде користуватися без інтернету. Більш настроюваний головний екран . Прямо як в Android, користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

. Прямо як в Android, користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків. Підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS. Порівняно з SMS, цей стандарт працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу фактично безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android. Наразі така можливість є лише у власників iPhone.

Порівняно з SMS, цей стандарт працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу фактично безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android. Наразі така можливість є лише у власників iPhone. Користувацькі маршрути в Apple Maps . В iOS 18 очікується щонайменше дві нові функції Apple Maps, включно з призначеними для користувача маршрутами і топографічними картами. Вони дадуть змогу встановити точки, якими юзери хочуть проїхати.

В iOS 18 очікується щонайменше дві нові функції Apple Maps, включно з призначеними для користувача маршрутами і топографічними картами. Вони дадуть змогу встановити точки, якими юзери хочуть проїхати. ШІ-помічник для перегляду браузера Safari . Ще одна нова функція генеративного штучного інтелекту, яка потенційно з'явиться в iOS 18, але конкретні подробиці поки невідомі.

Ще в iOS 18 додадуть режим слухового апарату для навушників AirPods Pro, оновлений CarPlay, спільні плейлисти Apple Music, функцію швидкого підключення до телевізорів у готелях та інші фішки.

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При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є вкрай очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air уперше вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

А до кінця 2024 року вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, "революційні" Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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