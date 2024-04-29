Реліз бета-версії iOS 18 відбудеться вже в червні, а широкій аудиторії вона буде доступна у вересні. В очікуванні її виходу видання MacRumors зібрало чутки про головні функції нової операційної системи.
Поки що Apple не розкривала особливості майбутньої ОС і смартфони, які будуть її підтримувати. Але в січні оглядач Bloomberg Марк Гурман заявив, що iOS 18 стане найбільшим оновленням ПЗ в історії iPhone. Серед найочікуваніших функцій:
- Штучний інтелект: iOS 18 включатиме нові генеративні функції ШІ для Siri, Apple Music, "Повідомлень", "Здоров'я" і багато чого іншого. Apple розраховує налагодити роботу цих функцій локально на пристроях, тобто ними можна буде користуватися без інтернету.
- Більш настроюваний головний екран. Прямо як в Android, користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.
- Підтримка стандарту обміну повідомленнями RCS. Порівняно з SMS, цей стандарт працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу фактично безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android. Наразі така можливість є лише у власників iPhone.
- Користувацькі маршрути в Apple Maps. В iOS 18 очікується щонайменше дві нові функції Apple Maps, включно з призначеними для користувача маршрутами і топографічними картами. Вони дадуть змогу встановити точки, якими юзери хочуть проїхати.
- ШІ-помічник для перегляду браузера Safari. Ще одна нова функція генеративного штучного інтелекту, яка потенційно з'явиться в iOS 18, але конкретні подробиці поки невідомі.
Ще в iOS 18 додадуть режим слухового апарату для навушників AirPods Pro, оновлений CarPlay, спільні плейлисти Apple Music, функцію швидкого підключення до телевізорів у готелях та інші фішки.
При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.
У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є вкрай очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air уперше вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.
А до кінця 2024 року вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, "революційні" Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".