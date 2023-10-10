Аномальна активність проявляється як на новеньких iPhone 15, так і на більш старих моделях.

Після оновлення до iOS 17 багато хто з користувачів iPhone помітив дивну особливість – айони почали вимикатися посеред ночі на кілька годин, а потім самостійно вмикатись ближче до ранку.

Як повідомляє портал 9to5mac з посиланням на публікації користувачів в X/Twitter і Reddit, аномальна активність проявляється як на новеньких iPhone 15, так і на старіших моделях. Що стосується прошивки, то найчастіше це актуальна iOS 17.0.3.

Зайшовши в розділ "Акумулятор", користувачі почали помічати порожній проміжок на графіку – в цей час їх смартфон не працював, а потім різко вмикався вже з повною чи близькою до повної зарядкою.

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На цю хвилину причина тимчасового вимкнення iPhone вночі невідома, в Apple теж нічого не говорять. Користувачі припускають, що це черговий баг, що виник після релізу iOS 17. Однак, це може бути і тестування нової функції.

Втім, цілком може бути, що це просто глюк статистики, а сам Айфон і не вимикався зовсім. Підтвердити або спростувати це ніхто не може – під час порожнього проміжку в графіку всі спали.

Раніше користувачі, які оновилися до iOS 17, скаржилися, що їх смартфони почали швидше розряджатися. Особливо сильно постраждали старіші версії iPhone.

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