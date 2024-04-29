Apple назвала найшкідливішу звичку користувачів iPhone – вона 'вбиває' батарею

Вона особливо популярна серед тих, хто нещодавно перейшов на iPhone з Android.

Напевно, багато хто в курсі, що батарея смартфона "проживе" довше, якщо не допускати повного розрядження пристрою і не доводити рівень акумулятора до 100%. Але акумулятор телефону набагато загадковіший, ніж здається.

Днями Apple оновила розділ з рекомендаціями щодо правильного поводження з iPhone і додала цікаву інформацію про правильне використання диспетчера запущених додатків. Виявляється, його потрібно відкривати набагато рідше, ніж багато хто звик.

Йдеться про меню-карусель, в якому відображаються всі запущені і згорнуті у фоновий режим додатки. Дуже часто користувачі iPhone "викидають" з каруселі додатки, якими щойно покористувалися, думаючи, що смартфон так працюватиме швидше. Це особливо стосується тих, хто нещодавно перейшов на iPhone з Android.

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Apple попереджає: закривати додатки з диспетчера фонових завдань слід тільки в разі, якщо вони зависли або працюють некоректно.

Інакше чіпати додатки "у фоновому режимі" не рекомендується, оскільки шкідлива звичка постійно закривати всі додатки лише скорочує час роботи айфона від акумулятора і знижує його продуктивність.

Раніше один із користувачів Reddit поділився незвичайним лайфхаком, як очистити пам'ять на iPhone. У коментарях багато хто зазначає, що таким чином їм вдалося очистити від 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного сміття.

Своєю чергою УНІАН ділився лайфхаком, як правильно почистити зарядний порт телефону – цю процедуру рекомендується повторювати раз на кілька місяців. А ще розповідали, чому не можна заряджати телефон усю ніч.

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