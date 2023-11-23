Сучасні дисплеї в Apple-пристроях забезпечують кут огляду в 170°, що дозволяє іншим легко підглянути в екран вашого iPhone, iPad або Mac.

У світлі зростальної кількості випадків крадіжок, коли злодії спостерігали, як власники iPhone вводять свій пароль, а потім вихоплювали смартфон з рук і збігали, компанія Apple робить кроки для посилення конфіденційності своїх пристроїв.

У патентному бюро США були зареєстровані дві цікаві заявки Apple з описом спеціального типу екранів для iPhone та Mac, в які ніхто б не зміг підглядати. Йдеться про спеціальне покриття, яке обмежує випромінювання світла в одному напрямку, пише MacRumors.

Так, перебуваючи прямо перед екраном, користувач буде бачити картинку в повній якості зображення й оптимальної яскравості, в той час, як сторонні, які намагаються заглянути збоку, побачать лише розмите зображення або зовсім нічого не бачать.

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Другий патент – "Дисплей з регульованими кутами огляду". Ця розробка призначена для плоских екранів та фактично дозволяє регулювати кути огляду на Mac в режимі реального часу, діючи як фільтр.

Втім, поки це всього лише патенти, і невідомо, коли вони доберуться до фінальних продуктів, якщо взагалі доберуться. Однак вони пропонують цікавий погляд Apple на способи розв'язання проблем конфіденційності.

Патенти Apple, які чекають свого часу

На початку цього року Apple запатентувала технологію захисту складного або згорнутого дисплея при падінні. Простіше кажучи, складний iPhone, який очікується не раніше 2025 року, отримає "захист від кривих рук".

Ще один патент Apple розкриває динамічну адаптацію середовища для AirPods. Документ описує технологію, яка дозволить зробити прослуховування музики через AirPods ніби на живому концерті

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