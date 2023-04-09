Документ описує технологію, яка дозволить зробити прослуховування музики через AirPods більш "захопливим і природним".

Apple почала процес роботи над новими оновленнями для майбутніх AirPods, і останній патент розкриває плани компанії у цьому напрямку. Описана в ньому технологія спрямована на те, щоб зробити прослуховування музики більш "захопливим і природним", беручи до уваги акустику навколишнього середовища.

В описі патенту описані сценарії, коли, використовуючи наявні датчики, мікрофони і блок цифрової обробки сигналів, гарнітура сама розпізнає, де знаходиться її власник – в машині, поїзді, кімнаті, офісі і т.д.

Потім алгоритм відрегулює звуковий тиск, імітує акустику навколишнього середовища, а також налаштує параметри вихідного аудіо- або відеофайлу. Виходячи з представлених в документі креслень, функція просторового звуку також грає ключову роль.

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Поки невідомо, чи реалізує Apple функцію в наступному поколінні AirPods і чи реалізує взагалі.

За даними Bloomberg, Apple має намір перетворити свої навушники в бюджетний медичний гаджет для людей з вадами слуху. Також компанія планує додати функції моніторингу стану здоров'я в майбутні моделі навушників. Зокрема, навушники навчаться вимірювати температуру тіла, пульс, інтенсивність виділення поту і не тільки.

А тим часом навесні-влітку Аpple збирається випустити оновлену версію AirPods Pro 2 з кейсом, в якому відмовиться від фірмового Lightning на користь USB-C. Скоріш за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

Також Apple вже найближчим часом може представити друге покоління AirPods Max. Цей гаджет є найдорожчим аудіопродуктом компанії в лінійці – на старті вони коштували 550 доларів.

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