Компанія запатентувала систему захисту складного або згорнутого дисплея при падінні.

Розробка складного (гнучкого) iPhone здається, продовжується, оскільки нещодавно виявлена заявка на патент передбачає, що Apple розробляє деяку захисну систему для екранів "розкладачок", що захищає смартфон від пошкоджень при падінні.

Патент називається "Самозбираючий дисплей та методи захисту дисплея за допомогою виявлення падіння". У ньому описуються способи захисту пристроїв зі складним або дисплеєм, що згортається, при їх падінні.

В уяві інженерів Apple, пристрій визначає падіння за допомогою вбудованого акселерометра, гіроскопа, компаса і/або інших компонентів. При різкій зміні висоти пропонуються наступні способи захисту крихкого екрана:

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у разі складаної конструкції девайс повинен встигнути змінити кут шарніра – це дозволить направити удар на межі корпусу, а не на дисплей;

при згорнутому екрані слід оперативно активувати двигуни для згортання дисплея, щоб зменшити поверхню, схильну до ударів.

Навряд чи пристрій встигне закритися повністю, однак, навіть якщо екран буде відкритий, це допоможе зменшити шкоду від падіння. Оскільки падіння на бік краще, ніж падіння на повністю розкритий екран.

Коли чекати складаний iPhone

Чутки про роботу Apple над складним пристроєм ходять як мінімум з 2021 року. Компанія не вперше патентує технології, пов'язані з цією конструкцією дисплея – так, в одному з патентів згадується деякий "електронний пристрій із самовідновлювальним екраном".

За словами аналітика Росса Янга, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не випущених пристроїв Apple, гнучкий айфон дебютує на ринку не раніше 2025 року.

Спочатку компанія планувала випустити такий айфон в 2023 році, але перемикнулася на розробку 20-дюймового MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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