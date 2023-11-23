Останній раз вона використовувалася в iPhone SE третього покоління.

Компанія Apple більше не використовуватиме у своїх смартфонах технологію Touch ID, яка довгий час була важливою особливістю телефонів, починаючи з iPhone 5. Востаннє вона зустрічалась в iPhone SE 2022 року.

Як передає портал MacRumors з посиланням на галузевих інсайдерів, Apple вже відключила більшу частину обладнання, яка використовувалася для виробництва відповідних чіпів.

Таким чином, можна вже точно стверджувати, що наступний доступний iPhone SE отримає більш просунуту технологію розблокування по обличчю Face ID. Тобто всю лінійку iPhone вперше буде відрізняти лицьове розпізнавання.

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Також інсайдери спростували ранні чутки нібито Apple планує використовувати підекранні сканери відбитків пальців в майбутніх iPhone. Натомість компанія перейде на підекранний Touch ID. Втім, користувачам варто запастися терпінням – перший айфон з підекранним Face ID вийде не раніше 2026 року.

Є інформація, що Apple тестувала підекранний Touch ID ще в смартфонах серії iPhone 13, але відмовилася від нього, оскільки у розробника є довгострокова мета встановити систему датчиків Face ID під дисплеєм.

Яким буде iPhone 16: вже відомо ключові фішки наступного покоління

За ранніми витоками, iPhone 2024 року мають бути дуже цікавими. Портал MacRumors перерахував 16 найбільш очікуваних "фішок" і нововведень, які Apple приберегла для наступного покоління.

Серед них – збільшені дисплеї, штучний інтелект і модель Ultra. Також, з чуток, Apple переробить систему охолодження в нових айфонах, через що вони не будуть перегріватися навіть при пікових навантаженнях, на відміну від iPhone 15.

А тим часом Apple щосили готується до весняної презентації 2024 року. Там повинні показати перші iPad з OLED-дисплеями. Ними стануть 11-дюймові і 13-дюймові iPad Pro.

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