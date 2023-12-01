Apple усунула дві серйозні уразливості, які могли бути використані в зловмисних атаках.

Apple випустила оновлення iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 та macOS Sonoma 14.1.2, які містять важливі виправлення безпеки. Уразливості нульового дня, як відомо компанії, могли бути використані в зловмисних атаках.

Як уточнила Apple у своєму блозі, перша вразливість WebKit використовувала веб-обробку для "розкриття конфіденційної інформації", а друга – для виконання довільного коду. Оновлення усуває ці вразливості.

Також компанія виправила популярні баги, але які саме, не розкривається. Раніше користувачі скаржилися, що iPhone намертво зависають через останнє оновлення iOS. Також повідомлялося про дивну поведінку iPhone по ночах – вони вимикаються на кілька годин, а потім самі включатися ближче до ранку.

Відео дня

Патч актуальний для iPhone, iPad і Mac. Оновлення можна зробити через "Налаштування" на смартфонах і планшетах й через "Системні налаштування" на комп'ютерах.

Разом з тим Apple вже працює над великим оновленням iOS 17.2, яке вийде до кінця року. Очікуються зміни в додатку "Журнал", Apple TV, нові віджети в "Погоді" та інші нововведення.

Bloomberg повідомляв, що iOS 18 принесе найбільше оновлення за останні роки: більша частина змін буде зосереджена на ШІ та Siri. При цьому значна частина нових "фішок" буде задіяна в лінійці iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

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