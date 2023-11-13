Значна частина змін буде присвячена штучному інтелекту, пише Bloomberg.

Наступне покоління програмного забезпечення Apple – іОЅ 18 та інші ОС, які вийдуть восени 2024 року – стане "амбітним і переконливим" оновленням, отримавши великі функціональні і візуальні поліпшення. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в Apple.

Мета компанії – принести в iOS 18 "важливі нові функції та дизайн", а також підвищити продуктивність та безпеку платформи. Раніше на цьому тижні Apple призупинила розробку нових функцій для iOS 18, оскільки якість початкових версій не досягла належного рівня, пише Bloomberg.

Що з'явиться в iOS 18, поки не розкривається, але є відомості, що велика частина змін буде присвячена штучному інтелекту. Зокрема, згадуються розумні пропозиції відповідей в iMessage і генеративні плейлисти в Apple Music. А Siri в iOS 18 стане набагато розумнішим.

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Зазначається, що iOS 18 стане першим великим оновленням з 2020 року, коли вийшла iOS 14 з підтримкою віджетів на головному екрані. Значна частина нових фішок буде залучена в лінійці iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

Яким буде iPhone 16: чутки від перевірених інсайдерів

За раннім витокам, iPhone 2024 повинні вийти доволі цікавими. Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї і буде оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone, а не тільки Pro. Також в iPhone 16 з'явиться ще одна кнопка, яка нібито відповідатиме за спуск затвора камери.

При цьому очікується, що iPhone 16 може сильно подорожчати порівняно з iPhone 15. Попри збільшення витрат на виробництво, Apple цього року не підвищувала ціни на жодну зі своїх моделей iPhone і фактично сама "заплатила за апгрейд". Тому в 2024 компанії доведеться переглянути прайс-лист.

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