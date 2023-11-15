Наступний iPhone SE буде зроблений на основі iPhone 14, тобто апарат отримає 6,1-дюймовий екран і позбудеться кнопки Home.

Вже можна точно стверджувати, що компанія Apple веде роботу над наступним поколінням iPhone SE. У мережі з'явилися якісні рендери майбутнього "бюджетника", створені на основі всієї наявної інсайдерської інформації.

За даними джерела, Apple планує остаточно відмовитися від застарілого дизайну iPhone 8, який використовувався в двох попередніх поколіннях iPhone SE. Тепер зовнішній вигляд стане більш актуальним і буде нагадувати базову модель iPhone 14.

Дизайн в стилі iPhone 14 означає, що смартфон буде значно більше і важче iPhone SE 3: 4,7-дюймовий екран замінить 6,1-дюймова панель, а кнопка Home піде на спокій. При цьому збережеться "чубчик" замість Dynamic Island, але поки невідомо, чи отримає девайс підтримку Face ID.

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Однак відмінності від iPhone 14 також будуть. Передбачається, що на задній панелі буде одна камера, проте вона оновиться від 12-мегапіксельної до 48-Мп. Також не забули про роз'єм USB-С і кнопку Дії, аналогічну тій, що стоїть в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max.

Ще однією особливістю наступного покоління SE стане перехід на Apple A16 Bionic, тобто запасу продуктивності вистачить на довго. Офіційний дебют новинки очікується не раніше 2024 року, а можливо і в 2025. Хоча китайські інсайдери стверджують, що iPhone SE 4 нібито вийде вже на початку 2024-го.

Як УНІАН вже писав, згідно зі статистикою, iPhone SE 3 став одним з найбільш продаваних смартфонів у 2022 році. І це навіть попри застарілий дизайн, маленький дисплей і слабку батарею. Якщо Apple збереже ціноутворення SE 4 в межах розумного, це буде новий бюджетний хіт.

А тим часом Apple готується до весняної презентації 2024. Там повинні показати перші iPad з OLED-дисплеями. Ними стануть 11-дюймові і 13-дюймові iPad Pro.

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