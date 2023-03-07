У десятці є майже всі айфони поточного й минулого поколінь, окрім iPhone 13 mini та iPhone 14 Plus.

Дослідницька компанія Counterpoint Research підбила підсумки 2022 року, назвавши найбільш продавані смартфони в світі. Дані виглядають досить цікаво, нехай і очікувано.

Топ-10 найбільш продаваних смартфонів складається майже з одних смартфонів Apple – айфони зайняли 8 з 10 позицій рейтингу. При цьому на частку лідера в особі iPhone 13 припало близько 5% всіх продажів смартфонів того року.

На другому місці розташувався iPhone 13 Pro Max (2,6%), а на третьому – iPhone 14 Pro Max (1,7%), якому, на відміну від молодшого побратима, запуск у восени не завадив увійти в топ-3. Базовий iPhone 14 знаходиться лише на сьомому місці й навряд чи зможе повторити досягнення попередника.

Відео дня

Крім того, в топ-10 увійшли:

Samsung Galaxy A13,

iPhone 13 Pro,

iPhone 12,

iPhone 14,

iPhone 14 Pro,

iPhone SE 2022,

Samsung Galaxy A03.

Аналітики відзначають, що 2022 року Apple вперше вдалося зрушити продажі в бік більш дорогих версій. До слова, всі наявні чутки й витоку говорять, що в новій лінійці поділ між молодшими та старшими моделями iPhone буде не таким великим, що дозволить уникнути різкого відхилення продажів у бік однієї з версії.

Різниця між iPhone 15 і 15 Pro буде не такою великою

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Очікується, що базові моделі цього року будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями, тим самим підвищивши продажі всієї лінійки.

Крім нової 48-Мп камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде ще більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, відмова від фізичних кнопок.

Найзначніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископ.

Вас також можуть зацікавити новини: