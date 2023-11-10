Перші пристрої представлять на ринку вже навесні 2024 року.

Наступний рік у Apple буде присвячений не тільки Vision Pro і ювілейним Apple Watch X, але й переходу на OLED-дисплеї. Спочатку новий тип дисплеїв отримають планшети, а потім настане черга ноутбуків.

Про це говориться у замітці відомого аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу. Очікується, що вже навесні 2024 року вийдуть перші планшети з OLED-панелями. Ними стануть 11-дюймові та 13-дюймові iPad Pro.

Першими після айпедів стануть MacBook Pro, але доведеться почекати до 2026 року. Такі дисплеї отримають 14-дюймові і 16-дюймові "прошки". Після цього, в середині року, нібито анонсують складаний iPad з OLED-дисплеєм діагоналлю 20,3 дюйма. А вже в 2027-му на OLED перейдуть обидва MacBook Air.

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Зазначається, що перехід на OLED-дисплей дозволить інженерам Apple підвищити їх енергоефективність в порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

У 2024 році багато гаджети Аpple чекає серйозний апгрейд

Ювілейні Apple Watch, вихід яких очікується восени 2024 року, повинні стати по-справжньому революційними смарт-годинниками. Вони отримають функції вимірювання артеріального тиску та визначення "апное сну", також згадується неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові.

Також наступного року Apple випустить відразу чотири нових iPad, один з них – іPad Pro OLED. Інсайдери кажуть, що вони "похитнуть" ринок планшетів, який знаходиться в глибокому занепаді.

Ну і не варто забувати про гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, яка вийде на початку року. Девайс розроблявся в надрах компанії понад 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

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