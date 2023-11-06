За чутками, він буде оснащений 48-мегапіксельною камерою, як в iPhone 15, а діагональ екрана зросте до 6,1 дюйма.

Схоже, Apple набридло випускати практично однакові пристрої серії SE. Китайські інсайдери стверджують, що вже на початку 2024 року корпорація покаже оновлений смартфон, деякі характеристики якого порадують фанатів Apple.

Головним апгрейдом стане відмова від 12-мегапіксельної камери на користь 48-Мп: така ж встановлена в актуальних iPhone 15 та 15 Plus. Потенційно, це може бути найкращий камерофон за свої гроші.

Повідомляється, що за замовчуванням 48-Мп камера iPhone SE 4 робитиме знімки в роздільній здатності 24 Мп, що дозволяє захоплювати більше деталей зображення в порівнянні з 12-мегапіксельною камерою. Разом з тим оновлена камера дозволяє домогтися ефекту 2Х масштабування на рівні оптичної якості шляхом обрізки.

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Ще однією особливістю наступного покоління SE стане перехід від рамкового дизайну і 4,7-дюймового екрана до екранного вирізу і 6,1-дюймової панелі – в плані дизайну новинка буде схожа на iPhone 14. Крім того, працювати вона буде на чіпі Apple A16 Bionic, тобто запасу продуктивності вистачить на довго.

Точний цінник iPhone SE 4 не згадується, але з огляду на позиціювання серії SE, він майже точно буде не дорожче 500 доларів. Актуальний iPhone SE 3 на момент виходу в березні 2022 року коштував $429 за початкову версію з 64 ГБ пам'яті.

Цікаво, що згідно зі статистикою, iPhone SE 3 став одним з найбільш продаваних смартфонів у 2022 році. І це попри застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Тому якщо Apple збереже ціноутворення SE 4 в межах розумного, це буде новий бюджетний хіт.

А тим часом в мережі продовжують розростатися чутки про iPhone 16. За ранніми витоками, вони повинні вийти набагато цікавіше iPhone 15. Наприклад, Apple нарешті переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї, а на корпусі з'явиться ще одна загадкова кнопка.

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