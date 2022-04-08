При цьому не уточнюється, про які саме цілі хакерів йдеться, але зазначається, що це "українські організації, включаючи ЗМІ".

Компанія Microsoft зірвала спроби хакерів, пов'язаних з ГРУ Росії, зламати комп'ютери в Україні, країнах Євросоюзу та США.

Про це йдеться в повідомленні Microsoft.

Повідомляється, що група хакерів Strontium, яку в Microsoft відстежували багато років, атакувала на цьому тижні цілі в Україні. При цьому не уточнюється, про які саме цілі йдеться, але зазначається, що це "українські організації, включаючи ЗМІ".

Також хакери Strontium атакували урядові установи та аналітичні центри в Штатах і Євросоюзі, які займаються зовнішньою політикою.

Для атаки Strontium використовували сім інтернет-доменів, над якими Microsoft взяла контроль і таким чином запобігла атакам.

У компанії вважають, що Strontium намагався встановити доступ до систем, забезпечити тактичну підтримку вторгнення РФ в Україну і заволодіти конфіденційною інформацією.

Корпорація повідомила уряду України про проявлену активність і вжиті заходи.

У компанії уточнили, що перед російським вторгненням її команда почала цілодобово працювати, допомагаючи організаціям в Україні, в тому числі державним установам, захищатися від натиску кібервійни, яка загострилася з моменту початку вторгнення і все ще триває.

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