Що стосується "начинки", це звичайнісінький ультрабюджетник.

На ринку смартфонів представлено бюджетний пристрій LeBest X14 Pro Max. Зовні девайс намагається копіювати відразу iPhone 13 Pro і Xiaomi Mi 11 Ultra.

З айфоном новинку ріднить блок з трьома камерами на тильній стороні корпусу, а з пристроєм Xiaomi – наявність додаткового екрана, пише MacRumors.

За винятком зовнішнього вигляду, LeBest X14 Pro Max – типовий представник ультрабюджетного сегмента. Згадується процесор Unisoc T610, екран IPS з діагоналлю 6,5 дюйма (2340×1080 пікселів, 60 Гц), 8-МП селфі камера і основна на 16 Мп.

Новинка також підтримує зарядку потужністю 40 Вт і оснащена бічним сканером відбитків пальців. Разом з тим повідомляється про підтримку Huawei Mobile Services, альтернативи сервісів Google.

Ціна питання – 999 юанів (~5399 грн). Поки тільки в Китаї, але незабаром повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше УНІАН писав, що на ринку вийшов спеціальний "бетсмартфон", що володіє найвищим ступенем захисту. Тильна панель пристрою виконана у вигляді силуету Бетмена, а просять за нього 240 доларів (близько 8799 грн).

Також ми розповідали про унікальний смарт-годинник, який працює до 50 днів без підзарядки. Підключаються він до будь-якого смартфона, на якому встановлені Android 6.0 або iOS 9.0 і новіше.

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