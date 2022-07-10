Він виглядає як смартфон Apple, але начинка у нього, звичайно, скромніше.

На ринку смартфонів представлено Meizu mblu 10s – ультрабюджетний пристрій, який копіює дизайн Apple iPhone 13.

Спереду у новинки знаходиться виріз у вигляді характерного "чубчика", а на тильній стороні дві камери, розташовані по діагоналі, пише портал Gizmochina.

Щодо начинки, то тут все набагато скромніше. Основою смартфона виступає чіп Unisoc T310, який живиться від батареї місткістю 5000 мАг. Екран – 6,52-дюймова ЖК-панель з роздільною здатністю HD+, співвідношенням сторін 20:9 й частотою 60 Гц.

В основній системі камер розташований 48-МП головний сенсор, який супроводжується двома "затичками" на 2 і 0,3 Мп. Селфі-камера на 8 Мп – підтримується розблокування по обличчю.

Вартість смартфона починається всього з 729 юанів (~3200 грн). Ціна за саму топову конфігурацію з 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ – 929 юанів (~4000 грн). Поки тільки в Китаї, але незабаром повинен з'явитися й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше Meizu випустила і дешевий клон AirPods 3 з конструкцією вкладишів. Виробник запевняє, що пристрій може працювати до 25 годин, якщо використовувати для підзарядки кейс.

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