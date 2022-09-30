Ініціативу вже підтримали Huawei, OPPO, Vivo і Xiaomi.

Китайська асоціація стандартів зв'язку оголосила про створення універсальної технології швидкої зарядки Universal Fast Charging Specification, або UFCS.

Вона покликана забезпечити сумісність адаптерів живлення з пристроями різних компаній, пише Gizmochina. Ініціативу вже підтримали Huawei, OPPO, Vivo і Xiaomi.

Зараз китайські вендори розвивають власні технології. У OPPO і Realme це SuperVOOC, у Huawei – SuperCharge, у Xiaomi – Charge Turbo і HyperCharge. У зв'язку з цим зарядка одного бренду не може на повній потужності живити гаджет іншого.

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Зараз існує два ступені UFCS різної потужності: перша буде видавати 40 Вт, а друга – 65 Вт. У перспективі потужність планують нарощувати. Коли з'являться перші пристрої з підтримкою нового стандарту, поки невідомо, але як повідомляє все той же GSMArena, ними стане лінійка смартфонів OPPO Reno9, яка буде представлена в листопаді.

У Китаї сподіваються, що стандартизація призведе до порядку на ринку китайських смартфонів, а в майбутньому – і в усьому світі.

Нагадаємо, раніше в ЄС було прийнято історичне рішення про єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, в тому числі Apple, будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої. Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року.

Також ЄС зобов'яже виробників смартфонів та іншої електроніки робити їх більш захищеними. Продаж пристроїв без захисту призведе до штрафу і заборони продажів компанії.

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