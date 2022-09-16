Це стосується всіх девайсів, які мають вихід до інтернету.

Напередодні Європейська комісія представила проєкт постанови, якою хоче зобов'язати виробників електроніки, яка підключається до Інтернету, посилити захист від злому.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За даними ЄС, кібератаки відбуваються кожні 11 секунд, а щорічні шкоди від них у всьому світі становить близько 5,5 трильйона євро.

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Зазначається, що під час пандемії коронавірусу спостерігалося збільшення кількості кібератак. Своєю чергою, війна в Україні викликала свої побоювання, що європейська енергетична інфраструктура також може бути атакована в умовах глобальної енергетичної кризи.

Новий закон, запропонований як "Закон про кіберстійкість", спрямований на вилучення з ринку ЄС всіх продуктів з цифровими елементами, які не захищені належним чином. Комісія вважає, що він не тільки дозволить скоротити кількість атак, але і принесе користь споживачам, оскільки поліпшить захист персональних даних.

У майбутньому виробників зобов'яжуть нести відповідальність за безпеку пристроїв протягом усього передбачуваного терміну служби, але не більше п'яти років. Продаж пристроїв без захисту призведе до штрафу і заборони продажів компанії.

Нагадаємо, раніше в ЄС було прийнято історичне рішення про єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів. Виробники, в тому числі Apple, будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої.

Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року.

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