Така технологія, бувши реалізованою тут і зараз, надовго б зробила китайський бренд одним з головних за швидкістю зарядки.

Компанія Infinix, новачок на українському ринку, презентувала технологію ультрашвидкої зарядки Thunder Charge потужністю 180 Вт. До кінця поточного року вона з'явиться в ряді флагманських смартфонів бренду.

Як завіряє виробник, нова технологія всього за чотири хвилини здатна зарядити на половину акумулятор місткістю 4500 мАг.

І, треба зауважити, компанія не збрехала: короткий відеотизер, опублікований разом з анонсом, демонструє разючу швидкість заповнення місткості акумулятора смартфона – близько 1% менш ніж за десять секунд.

При цьому наголошується, що така висока потужність не позначиться на стані батареї – все, тому що використовуються безпечні методи зарядки при більш високій напрузі.

Для порівняння, представлена у 2021 році "найшвидша зарядка у світі" від Xiaomi здатна повністю зарядити телефон за 8 хвилин за допомогою дротової системи "HyperCharge" потужністю 200 Вт або за 15 хвилин за допомогою бездротової зарядки потужністю 120 Вт.

Як УНІАН писав, раніше цього року на ринку був представлений перший у світі смартфон із зарядкою 135 Вт. На повну зарядку акумуляторної батареї смартфона йде всього лише 15 хвилин. В Україні за нього просять від 31 тис. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: