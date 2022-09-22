Пристрій з'явиться у продажу вже в жовтні, вартість – 350 доларів.

Найбільший виробник девайсів для ПК Logitech офіційно представив свою першу портативну консоль – G Cloud Gaming Handheld. Розробка велася у співпраці з китайською корпорацією Tencent.

Новинка працює на базі Android і насамперед орієнтована на хмарний геймінг – з коробки встановлені сервіси Xbox Cloud Gaming і NVIDIA GeForce NOW.

Сам консоль важить всього 463 грами. Вона отримала 7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1080p, співвідношенням сторін 16 до 9 і частотою оновлення 60 Гц. Всередині – 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 720g з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 ГБ. Акумулятора на 6000 мАг, як обіцяють в Logitech, вистачить на більш ніж 12 годин роботи.

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Пристрій з'явиться у продажу вже в жовтні, 17 числа. За попереднім замовленням Logitech G Cloud буде доступна за ціною 299 доларів (~11 000 грн), а в день старту продажів ціна зросте до 349 доларів (~13 000 грн).

Для порівняння, ціна Nintendo Switch і Steam Deck від Valve, з якими новинка постарається конкурувати – 299 і 399 доларів відповідно. При цьому консоль Logitech трохи більше Switch і у два рази менше Steam Deck.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Logitech повністю згортає свою діяльність в Росії. Компанія працювала в країні з 2008 року.

Також повідомлялося, що Logitech перевипустила "найпопулярнішу в світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

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