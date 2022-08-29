Компанія працювала в країні з 2008 року.

Найбільший виробник девайсів для ПК компанія Logitech повністю згортає свою діяльність в Росії, співробітники офісу компанії будуть звільнені 31 серпня.

Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.

Після припинення поставок до Росії раніше цього року, Logitech продовжували пильно стежити за ситуацією. Через те, що нестабільність в регіоні триває, ми з жалем повідомляємо, що неможливо працювати в Росії як і раніше. Ми почали процес зі згортання діяльності, що залишилася – з листа Logitech, розісланого корпоративним клієнтам. Відео дня:

При цьому наголошується, що деяких співробітників російського офісу Logitech перевели до Казахстану – цю схему активно використовують для продовження поставок у країну-агресор за паралельним імпортом.

Також сьогодні про повне згортання діяльності у Росії оголосив відомий у всьому світі виробник телеком-обладнання Ericsson.

Нагадаємо, з лютого 2022 великі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Разом з тим китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "дзвонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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