Прем'єра консолі очікується до кінця цього року.

На початку серпня Logitech і Tencent Games повідомили про свої плани випустити ігрову консоль, але інформації про характеристики пристрою тоді не було.

Тепер про начинку консолі стало відомо трохи більше. Судячи з них, Logitech зі своїм пристроєм не збирається безпосередньо конкурувати зі Steam Deck або Nintendo Switch.

Так, пристрій, який, судячи з усього, буде називатися Logitech G Cloud, отримає 6,9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1080p і щільністю пікселів 320 PPI. Зліва і праворуч від дисплея розташуються ігрові органи управління – джойстики, хрестовина та ін.

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Всередині – не найпотужніший мобільний чипсет Qualcomm Snapdragon 720G з 4 ГБ оперативної пам'яті. Також згадується підтримка Wi-Fi 5, а живлення забезпечить акумулятор місткістю 6000 мАг.

Поки що терміни запуску і ціна Logitech G Cloud невідомі, але її обіцяють випустити до кінця 2022 року.

Як УНІАН повідомляв раніше, Logitech перевипустила "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

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