Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

Найбільший виробник девайсів для ПК Logitech, який напередодні "помахав ручкою" Росії, презентував лінійку ігрових мишей G502 X.

Як говориться в анонсі на сайті компанії, вона перезапускає "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502, випущену у 2014 році. І відразу в трьох версіях: провідний, бездротовий і з RGB-підсвічуванням.

В основі редизайну лежать абсолютно нові, оптико-механічні перемикачі Lightforce і сенсор Logitech G Hero 25k, який забезпечує точність співвідношення 1:1 в іграх. Новинки представлені у двох кольорах – білому і чорному – і оснащені кнопкою зміни чутливості та дворежимним коліщатком.

Відео дня:

G502 X – провідна миша в новому дизайні та вагою 89 г;

G502 X LightSpeed використовують оновлену версію технології Logitech Lightspeed для підключення зі скороченням затримки на 68% і рішення для бездротової зарядки через килимок PowerPlay;

G502 X Plus схожа на LightSpeed, але також оснащена 8-світлодіодним підсвічуванням, який налаштовується та адаптується у залежності від того, чим користувач займається.

Лінійка G502 X вже доступна для покупки в США. За звичайну версію просять 73 доларів (~2700 грн), за G502 X LightSpeed – 139 доларів (~5000 грн), а G502 X Plus – 159 доларів (~5800 грн).

Нагадаємо, раніше сьогодні AMD представила нове сімейство процесорів Ryzen 7000. У серію увійшли чотири моделі – найпродуктивніша включає 16 ядер при частоті до 5,7 ГГц.

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