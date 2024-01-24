Комп'ютер, назву якого скоротили до Mac, зіграв ключову роль в популяризації комп'ютерної миші.

Цього дня, 25 січня, рівно 40 років тому компанія Apple представила Macintosh – перший комерційно успішний комп'ютер зі зрозумілим всім інтерфейсом та мишкою.

На той час цей метод комп'ютерної навігації "наведи і клацни" все ще був новою концепцією для більшості людей, оскільки персональні комп'ютери зазвичай мали текстовий інтерфейс командного рядка, який керувався за допомогою клавіатури. Таким чином, перший Macintosh зіграв ключову роль у популяризації комп'ютерної миші, пише MacRumors.

Що цікаво, спочатку його хотіли назвати на честь сорту яблук McIntosh, але такий бренд вже був зайнятий виробником аудіотехніки, так що написання трохи змінили. Пізніше назва була скорочена: Mac для ПК, iMac для моноблоків і MacBook для ноутбуків.

На момент виходу перший Macintosh продавався за $2495, що сьогодні еквівалентно більш ніж $7000. Основними його "фішками" були процесор з частотою 8 МГц, 128 КБ оперативної пам'яті, дисковод для дискет і 400 КБ пам'яті для зберігання файлів. У комплект також входили клавіатура і миша.

На честь ювілею фанати Apple запустили сайт, на якому зібрані сотні фото та відео з усіма існуючими Mac.

У найближчі місяці у Apple запланована весняна презентація, на якій, окрім усього іншого, покажуть нові МасВоок Air з чіпом М3.

Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". Сьогодні найдешевший Mac коштує $999, а новинка повинна бути ще на 20-30% дешевше, тобто дешевше айфона.

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