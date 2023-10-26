На цей час найдешевший MacBook коштує $999, а новинка повинна бути ще на 20-30% дешевше.

У вересні з'явилася інформація, що Apple розробляє недорогу серію ноутбуків MacBook, щоб конкурувати з Chromebook. Тепер про це говорить Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами щодо майбутніх "яблучних" продуктів.

За його даними, бюджетний MacBook вийде в кінці 2024 року, а його вартість буде нижче, ніж у Air і Pro 13. Тобто дешевше $999. Скоріш за все, Apple доведеться заощадити на матеріалах і компонентах, щоб домогтися такої низької ціни.

Характеристики такого макбука поки не розкриваються, але є припущення, що Apple може воскресити 12-дюймову модель, яка випускалась з 2015 по 2019 роки. І якщо тоді головною проблемою цих ноутбуків були слабкі процесори Intel, то зараз у Apple є потужні М1 і М2.

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Як зазначається, така модель може дозволити Apple суттєво наростити продажі ноутбуків в ціновій категорії, де зараз компанія не виступає. Цифри показують, у 2020 році виробники відвантажили 30,4 млн ноутбуків на Chrome OS, а у 2021-му – 33,5 млн. Їх активно закуповують школи та університети.

Apple представить нові Mac наступного тижня

А тим часом компанія готується до жовтневої презентації, де нас чекають оновлені комп'ютери Mac, в тому числі 24-дюймовий iMac, а також 14- і 16-дюймові MacBook Pro. Судячи з витоків, деякі з цих моделей оснастять новим флагманським чіпом М3.

Презентація відбудеться 31 жовтня о 3 годині ночі. Також на ній можуть показати нові iPad Air і iPad mini. Щоправда, раніше інсайдери говорили, що їх точно перенесли на весну 2024 року.

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