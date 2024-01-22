Вже в найближчі місяці Apple покаже нові ноутбуки та планшети. Останні отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років.

Головний інсайдер з техніки Apple Марк Гурман у приватній розсилці Bloomberg Power On опублікував нові подробиці, пов'язані з майбутньої весняною презентацією компанії.

Передбачається, що вона пройде в березні або квітні. В якому форматі пройде івент, журналіст уточнювати не став.

Весняна презентація Apple 2024: що на ній покажуть

iPad Pro OLED 11" і 13"

iPad Air 10.9" і 12.9"

MacBook Air 13" і 15"

Торік Apple не випустила жодного iPad Pro, вперше в історії серії. Тому в 2024-му компанія серйозно оновить свої найтоповіші планшети. Одним з ключових нововведень стане OLED-дисплей. Вважається, що через цей перехід планшети істотно подорожчають.

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Інші чутки та/або ймовірні особливості iPad Pro OLED включають найновіший чіп M3, бездротову зарядку MagSafe та оновлену Magic Keyboard зі збільшеним трекпадом та алюмінієвим верхнім корпусом.

Разом з "прошкам" нас чекає і iPad Air. Він вийде в новому для себе форматі – з 12.9-дюймовим дисплеєм. Також у нього збільшиться продуктивність, а тильна камера отримає новий дизайн.

Останньою новинкою весни 2024 року стане MacBook Air з чіпом M3. Ніяких серйозних змін в дизайні в цьому році не очікується, але ноутбук, найімовірніше, отримає підтримку Wi-Fi 6Е, як і інші комп'ютери Mac.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь з Type-C. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

Нові айфони традиційно покажуть восени. За чутками, на відміну від iPhone 15, в новому поколінні змінитися має майже все, від розмірів дисплея до появи ШІ. УНІАН зібрав все, що вже відомо про молодші і старші моделі iPhone 16.

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