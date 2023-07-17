До рейтингу потрапили моделі від Google, Samsung, Apple, Sony та OnePlus.

У 2023 році камери смартфонів не поступаються за якістю "дзеркалкам". Фахівці порталу Digital Camera World протестували цілу низку мобільників, випущених в останні роки, і вибрали топ-10 оптимальних варіантів на будь-який бюджет.

До рейтингу потрапили моделі від брендів Google, Samsung, Apple, Sony і OnePlus. Вони не тільки топові апарати з точки зору фото і відео, але й оснащуються потужною "начинка".

Google Pixel 7 Pro – найвигідніший камерофон на ринку. Він займає шосте місце в рейтингу DxOMark, проте коштує в рази дешевше конкурентів. Апарат обладнано 10.8-Мп селфі-камерою і блоком з трьома модулями на 50+48+12 мегапікселів з оптичною стабілізацією у основного датчика і телевика. Як говориться в замітці, це ідеальний смартфон типу "наведи й знімай".

Samsung Galaxy S23 Ultra – найпреміальніший камерофон на ринку. Тут теж причепитися ні до чого: основна камера на 200 Мп доповнена ширіком на 12 Мп і парою телеоб'єктивів по 10 Мп, що забезпечують 10-кратний оптичний і 100-кратний цифровий зум. А селфі-камера на 12-Мп видає якісні зображення в більшості випадків. Відео дня

iPhone 14 Pro – найкращий камерофон для фанатів Apple. Він обладнаний 48-Мп камерним модулем з матричною стабілізацією, який захоплює в 4 рази більше світла, ніж в iPhone 13 Pro. До того ж апарат отримав алгоритм обробки зображень Photonic Engine, що забезпечує більш яскраві і насичені кольори при меншому освітленні.

Дешевші Pixel 7 і iPhone 14 замикають п'ятірку найоптимальніших камерофонів на ринку. Якщо у випадку з "піксельфоном" вирішує ідеальне поєднання крутої оптики і найкращих алгоритмів обчислювальної фотографії, то новітній айфон виділяється збільшеною світлочутливістю і алгоритмом Photonic Engine.

Також в топ камерофонів потрапили Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 11 Pro, Sony Xperia 1 III та iPhone 13 Pro.

Якщо ви в пошуках збалансованого бюджетника, УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів бюджетом до $300 і $150. Й там, й там перше місце зайняли моделі лінійки Redmi Note 12.

Також ми писали про "прозорий" Nothing Phone (2) – продовження найнезвичайнішого смартфона 2022 року. Апарат прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, але й ціна при цьому помітно зросла.

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