Смартфон прокачали в плані заліза й збільшили в розмірах, але майже не змінили дизайн.

Компанія Nothing випустила оновлення найбільш незвичайного смартфона 2022 року. Апарат Phone (2) прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, але й ціна при цьому помітно зросла.

У чому Nothing Phone (2) краще за попередника:

Флагманський чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 замість "середнього" Snapdragon 778G+ у першій версії.

Екран став більше – 6,7" дюйма проти 6,55", вага теж – 201 проти 194 грамів

Місткість акумулятора зросла (4700 мАг), потужність дротової зарядки теж збільшили (45 Вт).

Кількість зон підсвічування зросла з 12 до 33, а чорний колір замінили на сірий.

У плані дизайну нічого винаходити не стали – Nothing Phone (2) виглядає майже як оригінал. Дизайнери обмежилися точковими змінами, наприклад, виріз для селфі-камери тепер розташований по центру, а світлові елементи на задній стороні не цільні.

Камеру на задній панелі прокачали незначно – все ті ж два модулі по 50+50 Мп, але тепер вони вміють записувати відео в роздільній здатності 4К і з частотою 60 кадрів в секунду. Фронтальна камера стала краще: 32 проти 16 мегапікселів.

В іншому все майже те ж саме. Екран – OLED з частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт. Смартфон має мінімум 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт флеш-пам'яті. Ще є вологозахист IP54, подвійні стереодинаміки і NFC.

Nothing Phone (2) – ціни та враження

Мінімальна версія на 8/128 ГБ в Європі коштує 679 євро (~27 500 грн) а топова на 12/512 ГБ – 849 євро (~34 500 грн). Минуле покоління, до речі, стартувало з позначки 469 Євро.

Чи варто чекати апарат і оновлюватися? Оглядачі пишуть, що Nothing Phone (2) – хороший флагманський девайс, який потужніше і сучасніше оригінальної моделі. Також виробник допрацював інтерфейс оболонки Nothing, зробивши його більш "індивідуальним".

А якщо хочеться незвичайний гаджет, але немає потреби у флагманському процесорі або збільшеному екрані, краще взяти оригінальну модель. В Україні Nothing Phone (1) зараз продають від 15 тис.грн.

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