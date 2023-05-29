Журналіст каже, що Apple планує збільшення на "пару десятих дюйма по діагоналі".

Оглядач Bloomberg Марк Гурман поділився новими подробицями щодо флагманських моделей iPhone 16, запланованих на наступний рік. За його даними, Apple планує збільшення на "пару десятих дюйма по діагоналі".

Передбачається, що iPhone 16 Pro Max (Ultra) отримаэ дисплей розміром 6,9 дюйма – це буде найбільший флагман Apple в історії. Базові версії залишаться без змін.

Більший розмір телефонів може означати і інші поліпшення, наприклад, по частині камер або батареї. За словами джерела, основний датчик в Айфонах 2024 року збільшиться до розміру 1/1,14 дюйма – проти 1/1,28 дюйма у актуальних iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. Водночас Pro-версії "16" отримають перископний модуль для якіснішого оптичного зуму без втрат.

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Також нещодавно в мережі з'явилися відомості про те, що iPhone 16 Pro Max, будучи найбільшим смартфоном в історії Apple, змінить назву на iPhone 16‌ Ultra. Мовляв, приставкою "ультра" Apple хоче ще більше підкреслити преміальність найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

До релізу iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max залишається ще багато часу – Apple в будь-який момент може змінити свої плани.

А тим часом до дебюту серії iPhone 15 залишається близько чотирьох місяців. Якщо вірити витокам, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Зокрема, моделі Pro і Pro Max можуть подорожчати мінімум на 100 доларів.

Також була інформація, що вихід iPhone 15 і iPhone 15 Plus в цьому році може затриматися. Все через перехід дешевих моделей на 48-Мп камеру, тому є ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками.

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