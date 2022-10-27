Раніше експерти висловили побоювання, що таке рішення може відкинути соцмережу на роки назад.

Під час свого вчорашнього візиту в офіс Twitter Ілон Маск спростував наміри скоротити три чверті співробітників після того, як отримає управління компанією. Очікується, що угода з придбання твіттеру буде закрита вже завтра.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Минулого тижня про плани скоротити штат Twitter писала газета The Washington Post. У публікації говорилося, що Маск безпосередньо повідомив співробітникам офісу компанії в Сан-Франциско про майбутнє скорочення штату з 7,5 тис. до 2 тис, залишивши лише кістяк команди.

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Попри цю заяву, як і раніше очікується, що мільярдер скоротить штат в ході поглинання, що викликає занепокоєння серед співробітників Twitter. Експерти зазначають, що таке рішення може відкинути популярний мікроблог на роки назад.

Разом з тим аналітики впевнені, що можливі скорочення означатимуть, принаймні, попереднє збільшення вільного грошового потоку і прибутковості, що буде привабливо для інвесторів, які бажають взяти участь в угоді.

Купівля Ілоном Маском Twitter:

9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter. Вартість угоди повинна була скласти $ 44 млрд.

Компанія майже відразу подала на нього в суд, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі. Судовий процес був призначений на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що все-таки готовий купити соцмережу за $44 млрд.

У Маска є час до п'ятниці, 28 жовтня, щоб остаточно закрити угоду з Twitter. В іншому випадку, дата судового розгляду буде призначена на листопад.

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