Ці звільнення стануть першим широким скороченням за всю 18-річну історію компанії.

Компанія Meta, материнська організація Facebook та Instagram, планує почати масштабні звільнення співробітників на цьому тижні. Це пов'язують з недавньою хвилею скорочення робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Кількість співробітників, яких торкнеться скорочення, не називається, але йдеться про "багать тисяч", повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зараз в Meta працює понад 87 тисяч співробітників – ці звільнення стануть першим широким скороченням за всю 18-річну історію компанії. Хоча в процентному відношенні скорочення буде менше, ніж в Twitter, де напередодні роботи позбулися близько половини співробітників, звільнення в Meta можуть стати найбільшим скороченням персоналу, проведеним технологічною компанією у 2022 році.

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У самій Meta ж відмовилися від коментарів, пославшись на недавню заяву генерального директора Марка Цукерберга про те, що компанія "зосередить інвестиції на невеликій кількості високопріоритетних областей зростання".

Що передувало:

Meta, як і інші технологічні гіганти, почала активно наймати співробітників під час пандемії, додавши понад 27 тисяч працівників у 2020 та 2021 роках. У 2022 році в компанію прийшли ще 15 344 співробітники.

У липні Meta повідомила про перше в історії падіння доходів. Всього за 2022 рік акції компанії впали більш ніж на 70%, у зв'язку з чим американська інвесткомпанія Altimeter Capital порадила Цукербергу скоротити штат і стримати метавселені амбіції, відображаючи наростальне невдоволення серед акціонерів.

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