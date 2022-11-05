У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією.

Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, за один день звільнив половину співробітників компанії – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб. У тому числі під скорочення потрапило чверть співробітників команди, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією

Масові скорочення мільярдер пояснив тим, що у компанії "немає іншого вибору", оскільки вона втрачає понад $4 млн щодня, передає The Verge.

У четвер ввечері співробітники Twitter почали отримувати електронні листи з таким змістом: "Прагнучи вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили". Співробітники відреагували на це колективним позовом – основна претензія в тому, що їх не повідомили за 60 днів до звільнення за законами США.

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Зараз Маск усіма силами намагається знизити витрати на утримання соцмережі, за яку, за його словами, він переплатив, уклавши угоду на $44 мільярди. Також бізнесмен хоче оновити платну підписку Twitter Blue, додавши туди більше фішок і брати за неї $20 на місяць замість нинішніх $5.

Також новий власник Twitter обмірковує введення в соцмережі платних особистих повідомлень. Це дозволило б користувачам безпосередньо писати своїм кумирам за символічну плату – найімовірніше, кілька доларів.

Масові скорочення в Twitter

Про те, що Маск планує масштабні скорочення людей, що працюють в Twitter, повідомляла раніше газета The Washington Post. Причому спочатку бізнесмен нібито хотів скоротити три чверті співробітників, залишивши лише кістяк команди, але в підсумку зупинився на половині.

Серед звільнених є і топ-менеджери компанії, в тому числі й виконавчий директор Параг Агравал. Експерти зауважують, що таке рішення може відкинути популярний мікроблог на роки назад.

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