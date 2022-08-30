Підтримка NFT в обох соцмережах допоможе ознайомити з технологією ширше коло людей.

Американська компанія Meta запровадила підтримку незамінних токенів (або NFT) у своїх надпопулярних соцмережах Facebook та Instagram.

Відтепер користувачі зможуть публікувати цифрові предмети колекціонування, які вони мають у своїх цифрових гаманцях, передає Engadget.

Як зазначається, після підключення цифрового гаманця до одного з застосунків, користувачі автоматично зможуть отримати доступ до NFT в обох соцмережах.

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Підтримка NFT у фейсбуці та інстаграмі допоможе ознайомити з технологією ширше коло людей, навіть попри те, що ринок цифрових токенів різко впав за останні місяці. Нагадаємо, раніше у січні цього року Twitter представив NFT на платформі у вигляді шестикутних зображень профілю.

Чому це важливо для України та ЗСУ

Наприкінці березня 2022 року спільнота NFT-художників разом із Мінцифрою запустили перший в Україні NFT-музей війни.

Його мета – поширити правду про російські воєнні злочини серед світової діджітал-спільноти та зібрати кошти на підтримку України. Всі твори представлені в цифровому вигляді NFT-токенів і їх кожен може придбати онлайн.

У липні стало відомо, що український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів. За ці кошти придбали автомобілі на передову, необхідну техніку та амуніції.

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