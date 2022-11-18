Голова компанії назвав найбільш вразливі області саме зараз: це Київська, Харківська, Львівська та Полтавська.

Президент "Київстару" Олександр Комаров не вважає, що по всій Україні зникне мобільний зв'язок, але водночас попереджає про труднощі.

"Я не думаю, що є загроза, що мобільний зв’язок зникне на довгий час у всій Україні. Це залежатиме від того, як витримуватиме енергетична система. Мережа може перетворитися на точкове покриття, коли зв’язок буде присутнім островами. Це зараз ми бачимо на прикладі Києва, коли відключають цілі райони з великою кількістю мешканців, і за кілька годин зникає мобільний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що Київ без зв’язку", - сказав Комаров для НВ Бізнес.

Голова компанії назвав найбільш вразливі області саме зараз: це Київська, Харківська, Львівська та Полтавська.

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"Якщо говорити про цю недавню атаку, відверто, вражені були майже всі області, тільки в 2−3 областях не було відключень мережі від електроживлення. В інших були, але відрізнявся масштаб", - зазначив Комаров.

Він додав, що альтернативи як такої не існує, тому що навіть термінали для супутникового зв’язку Starlink треба підживлювати.

"Будь-якому приладу потрібно електроживлення в 21 столітті. Усі готуються до поганих сценаріїв, але якогось такого рішення, яке б дозволило людині залишатися на зв’язку, немає. Немає живлення - ми повертаємось у минуле", - сказав Комаров.

Проблеми зі світлом та інтернетом

15 листопада 2022 року мобільні оператори звернулися до українців на тлі перебоїв зі зв'язком. Українські мобільні оператори "Київстар" та Vodafone Україна попередили про проблеми зі зв'язком через відключення світла.

Також повідомлялося про перебої у роботі інтернету.