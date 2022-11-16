Інтернет-трафік впав в Україні до 67% від норми.

На тлі ворожих обстрілів та аварійних відключень електроенергії в Україні 15 листопада обсяг інтернет-трафіку впав до 67% від норми.

Як повідомляє NetBlocks, згідно з мережевими даними, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі інтенсивного російського ракетного обстрілу, спрямованого на критичну інфраструктуру.

"Підтверджено: Україна поки відчуває значний збій в роботі інтернету; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників; інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак", — зазначили в організації.

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Удар по Україні 15 Листопада:

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

15 листопада 2022 року мобільні оператори звернулися до українців на тлі перебоїв зі зв'язком та інтернетом. Українські мобільні оператори "Київстар" та Vodafone Україна попередили про проблеми зі зв'язком через відключення електрики.

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