Він коштує майже вдвічі дешевше багатьох складаних апаратів інших брендів, але пропонує все ті ж "фішки".

Смартфони зі складаним дисплеєм скоро перестануть коштувати як крило від літака і стануть доступнішими. Компанія Motorola почала офіційні продажі Razr 40 – і це найдешевший складаний смартфон на сьогодні.

Відмінною особливістю новинки, окрім цікавого "заліза", стала низька ціна. У Китаї за Moto Razr 40 просять всього 3999 юанів (близько 20 000 грн). Це майже вдвічі дешевше багатьох складаних апаратів інших брендів.

При цьому не можна сказати, що користувачі повинні йти через таку ціну на якісь суттєві компроміси. По суті, з компромісного тут тільки середньобюджетний процесор – Snapdragon 7 Gen 1. Більшість складних смартфонів засновані на набагато більш продуктивних процесорах.

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При цьому новинка Motorola пропонує 6,9-дюймовий основний pOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 144 Гц. Зовнішній екран тут маленький – діагональ 1,5 дюйма з роздільною здатністю 194 х 368 пікселів, але зате він споживає менше енергії.

Більш того, модель оснащена акумулятором місткістю 4200 мАг, а це один з найкращих показників в класі. Потужність зарядки тут обмежена 33 Вт, зате є бездротова зарядка, нехай і потужністю всього 5 Вт. Камер три: основна на 64 + 13 Мп з ширіком і фронтальна на 32 Мп.

На додаток можна відзначити захист від вологи і пилу (IP52), корпус з високоміцного алюмінію і товщину 7,35 мм при масі 188 г. Також є підтримка Wi-Fi 6Е, Bluetooth 5.3, модуль NFC і стереодинаміки з Dolby Atmos.

У продажу є кілька варіантів Moto Razr 40: 8/128 ГБ за 3999 юанів (~20 000 грн), 8/256 ГБ за 4299 юанів (~22 100 грн) і 12/256 ГБ за 4699 юанів (~24 100 грн). Скоріш за все, на міжнародному ринку ціни будуть трохи вище, але навіть в такому випадку це буде найдоступніший складаний смартфон.

Нагадаємо, раніше Google офіційно представила свій перший складаний смартфон – Pixel Fold з 7.6-дюймовим внутрішнім і 5.8-дюймовим зовнішнім OLED-екранами. Він працює на чипсеті Google Tensor G2 і отримав "найміцніший шарнір серед складних пристроїв".

Водночас, на думку журналістів, саме Oppo Find N2 Flip – найкращий складаний смартфон для купівлі в 2023 році. За зовнішнім виглядом він нагадує Galaxy Z Flip, але краще відразу за кількома параметрами.

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