Samsung залишається лідером ринку, проте частка компанії впала з майже 100% до всього 45%.

Смартфони зі складними дисплеями дебютували на ринку відносно недавно. Але, здається, вони вже почали набридати користувачам – продажі складних смартфонів падають вже другий квартал поспіль, зазначають аналітики.

Поставки складних телефонів досягли піку в третьому кварталі 2022 року – тоді обсяг поставок перевищив 6 мільйонів. Відтоді поставки складних телефонів знижувалися в порівнянні з минулим роком протягом двох кварталів поспіль. Так, в I кварталі 2023 року було продано всього 2,1 млн таких пристроїв.

Samsung зберегла лідерство над усіма іншими виробниками складних телефонів, проте за останній рік компанія сильно втратила частку ринку – позначається поява все більшого числа альтернатив. Якщо ще рік тому частка Samsung наближалася до 100%, то зараз компанія займає лише 45% ринку. Друге місце ділять Oppo і Huawei,

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Найбільш продаваним складним смартфоном минулого кварталу був Galaxy Z Flip5, який становив 27% від загальної кількості всіх проданих складних телефонів. Далі розмістилися Huawei Pocket s з часткою 15%, Galaxy Z Fold4 з часткою 13%, Oppo Find N2 Flip з часткою 11%, а 6% було у Huawei Mate x3.

Чому складні смартфони не користуються популярністю

Великі бренди активно випускають свої варіації смартфонів зі складними дисплеями, проте чи зможуть пристрої такого типу задавати тренд всієї індустрії в майбутньому – велике питання.

Одним з головних недоліків, який заважає розвитку їх популярності – ціна. Так, наприклад, нещодавно представлений складний смартфон Google коштує 1799 доларів у початковій конфігурації. Для порівняння, звичайний (не складний), але набагато краще оснащений Pixel 7 Pro коштує мало не в два рази дешевше.

Ще одна помітна проблема, яку складні телефони досі не вирішили повністю, - це крихкість екрана. Нерідкі випадки, коли у складних смартфонах Samsung без причин тріскаються екрани. Показово, що пошкодження як правильно виникають незабаром після закінчення гарантії.

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