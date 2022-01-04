Дата презентації офіційно ще не розголошується, але з витоків відомо, що смартфон покажуть вже наступного тижня.

Бренд OnePlus почав підігрівати інтерес публіки до анонсу свого нового флагмана.

Компанія виклала в мережу короткий відеоролик і кілька рендерів з демонстрацією дизайну OnePlus 10 Pro.

Тизери підтверджують, що в OnePlus серйозно переглянула дизайн тильної панелі майбутнього флагмана і зробила його більш схожим на Galaxy S21. Так, блок основної камери, що включає три сенсори, спалах і напис Hasselblad, буде зміщений вліво до межі корпусу.

OnePlus 10 Pro показаний на тизерах у двох колірних рішеннях корпусу: Volcanic Black і Emerald Forest. В обох випадках задні кришки смартфона отримали антиблікове матове покриття, яке, за словами глави бренду Піта Лау, стійке до відбитків пальців. Як виглядає передня частина смартфона, не розкривається.

Офіційно відомо, що OnePlus 10 Pro представлять для китайського ринку до кінця місяця. Раніше в мережі з'явилася інформація про презентацію 11 січня.

З витоків відомо, що OnePlus 10 Pro отримає 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою до 120 Гц і HDR10+, чіпом Snapdragon 8 Gen 1. Живлення забезпечить акумулятор місткістю 5000 мАг з наявністю швидкої зарядки (80 Вт). Селфі-датчик на 32 Мп врізаний в кут, а сканер пальця прихований під склом знизу.

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