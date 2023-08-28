Також є фронтальна камера на 50 Мп і 120-герцовий AMOLED екран.

Компанія Vivo анонсувала свій новий смартфон-середняк V29e для поціновувачів вигнутих екранів і незвичайного дизайну. Його головна дизайнерська фішка – скло на задній кришці, що змінює колір.

Пристрій пропонується в двох кольорах – блакитному і темно-червоному. Другий варіант оснащено особливою задньою панеллю, яка під впливом УФ-випромінювання змінює колір з червоного на чорний. Блакитне забарвлення таку фішку, судячи з усього, не підтримує.

З "начинкою" тут теж все в порядку:

6,78-дюймовий AMOLED екран, FHD+, 120 Гц;

процесор Qualcomm Snapdragon 695;

8 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ накопичувача;

батарея місткістю 5000 мАг, а зарядка на 44 Вт;

фронталка на 50 Мп, основна камера 64 Мп з OIS.

Крім того, у девайса при собі Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS, також є слот для карти microSD. З коробки він працює на Android 13 з оболонкою Funtouch OS.

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Поки смартфон можна купити тільки в Індії. Модель на 8/128 ГБ обійдеться в 26 900 рупій (~12 000 грн), а за версію на 8/256 ГБ просять 28 900 рупій (~13 000 грн). Пізніше він добереться і до Європи.

Вибір середньобюджетного смартфона 2023 року може бути непростим завданням, адже ринок переповнений безліччю варіантів від різних виробників. УНІАН ділився рейтингом найращих Аndroid-гаджетів вартість до $300.

Якщо бюджет більший, є подібний рейтинг бюджетних флагманів до $500. У плані потужності і функціоналу вони не сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам.

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