У плані потужності та функціоналу вони не сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам.

У 2023 на ринку вийшло багато бюджетних флагманів на Android, але далеко не всі з них були вдалими. У зв'язку з цим редакція порталу Gizchina відібрала п'ятірку найкращих смартфонів на ринку вартістю 500 доларів (або 18 500 в грн).

До рейтингу потрапили моделі від Redmi, iQOO, Poco, Google і Vivo. У плані потужності та функціоналу вони не сильно поступаються останнім айфонам і найдорожчим Android-флагманам.

У цьому сегменті перше місце віддали Redmi K60 Ultra, який вийшов всього декілька днів тому. У цього смартфона рекордний обсяг ОЗУ в 24 ГБ, крутий 144-герцовий дисплей і швидка зарядка 120 Вт – до 100% за 19 хвилин. Також є вологозахист й система охолодження.

За ним йде iQOO Neo8 Pro з найтоповішим в 2023 році "залізом" – все завдяки чипсету Dimensity 9200+, який обходить актуальний Qualcomm. Інші спеки схожі на K60 Ultra: екран 144 Гц, швидка зарядка 120 Вт і система охолодження. Відео дня

Трійку бюджетних флагманів замикає Xiaomi Рoco F5 Pro. У нього великий 6.67-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2K, флагманський чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 і якісні фотоможливості, а коштує він при цьому дешевше конкурентів.

На четвертому місці розташувався Google Pixel 7а, який пропонує всі функції преміальних Pixel 7 за доступною ціною. Замикає п'ятірку vivo S17 Pro, який виділяється на тлі більшості подібних і навіть більш дорогих апаратів наявністю камери з оптичним наближенням.

Якщо бюджет трохи менше, автори Gizchina склали аналогічний рейтинг для смартфонів бюджетом до $300 і $150. В обох рейтингах перше місце зайняли смартфони Xiaomi.

Раніше стало відомо, що у 2024 році флагманські смартфони стануть ще дорожчими. Всьому причиною – перехід на новий процесор Snapdragon 8 Gen 3, який буде встановлений в найкращих Android-пристроях. iPhone 2023 теж істотно виростять в ціні.

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