Маючи 300 доларів (чи 11 000 грн) на руках, можна розгулятися, хоча очевидно, що цих грошей не вистачить навіть на найдоступніший iPhone. Водночас сьогодні на ринку є багато бюджетних альтернатив, які пропонують оптимальні камеру, батарею і "залізо".
Редактори порталу Gizchina запропонували найкращі неедорогі варіанти, які можна розглянути до покупки в кінці літа 2023-го.
- Redmi Note 12 Turbo – середняк, який за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани. За продуктивність тут відповідає новітній процесор Snapdragon 7+ Gen 2, який спокійно потягне найвимогливіші ігри. А ще у нього швидкий 67-ватний адаптер і доступна версія з 1 ТБ пам'яті, що є рідкістю в цьому сегменті.
- За ним йде Vivo T2x, який виділяється хорошим поєднанням характеристик і ціни. У смартфона в арсеналі 144-герцовий дисплей, акумулятор великої місткості 6000 мАг зі швидкою зарядкою 44 Вт і потужний процесор MediaTek Dimensity 1300.
- Трійку замикає Moto G Stylus 5G (2023). По суті, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку. Смартфон поставляється зі стилусом і великою батареєю.
На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro: тут і 120-герцовий AMOLED-дисплей, і потужний чипсет Snapdragon 778G, і крута потрійна камера на 108+8+2 Мп – і все це за ціною трохи дорожче 200 доларів. Замикає п'ятірку захищений BLACKVIEW BV9300, який тримає заряд два місяці і взагалі не боїться падінь.
Якщо бюджетний трохи менше, є аналогічний рейтинг для смартфонів до 6000 грн. Всі вони пропонують якісний, яскравий екран, оптимальний для ігор і роботи процесор, а також велику автономність.
А якщо потрібна класична "дзвонилка", яку потрібно заряджати раз на тиждень, нещодавно Nokia випустила новий кнопковий телефон дешевше $30. Також він отримав потужний динамік, яким можна користуватися як колонкою.