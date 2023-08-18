Ідеальним "середняком" сьогодні вважається Redmi Note 12 Turbo, який за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани.

Маючи 300 доларів (чи 11 000 грн) на руках, можна розгулятися, хоча очевидно, що цих грошей не вистачить навіть на найдоступніший iPhone. Водночас сьогодні на ринку є багато бюджетних альтернатив, які пропонують оптимальні камеру, батарею і "залізо".

Редактори порталу Gizchina запропонували найкращі неедорогі варіанти, які можна розглянути до покупки в кінці літа 2023-го.

Redmi Note 12 Turbo – середняк, який за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани. За продуктивність тут відповідає новітній процесор Snapdragon 7+ Gen 2, який спокійно потягне найвимогливіші ігри. А ще у нього швидкий 67-ватний адаптер і доступна версія з 1 ТБ пам'яті, що є рідкістю в цьому сегменті.

За ним йде Vivo T2x, який виділяється хорошим поєднанням характеристик і ціни. У смартфона в арсеналі 144-герцовий дисплей, акумулятор великої місткості 6000 мАг зі швидкою зарядкою 44 Вт і потужний процесор MediaTek Dimensity 1300.

Трійку замикає Moto G Stylus 5G (2023). По суті, це бюджетна і єдина альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на ринку. Смартфон поставляється зі стилусом і великою батареєю.

На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro: тут і 120-герцовий AMOLED-дисплей, і потужний чипсет Snapdragon 778G, і крута потрійна камера на 108+8+2 Мп – і все це за ціною трохи дорожче 200 доларів. Замикає п'ятірку захищений BLACKVIEW BV9300, який тримає заряд два місяці і взагалі не боїться падінь.

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Якщо бюджетний трохи менше, є аналогічний рейтинг для смартфонів до 6000 грн. Всі вони пропонують якісний, яскравий екран, оптимальний для ігор і роботи процесор, а також велику автономність.

А якщо потрібна класична "дзвонилка", яку потрібно заряджати раз на тиждень, нещодавно Nokia випустила новий кнопковий телефон дешевше $30. Також він отримав потужний динамік, яким можна користуватися як колонкою.

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