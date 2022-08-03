Очікувано, перше місце дісталося Ultra-версії Samsung Galaxy S22, яка дебютувала в Україні в березні.

Редакція порталу Android Police представила рейтинг найбільш топових Android-смартфонів, що вийшли в цьому році.

Очікувано, перше місце дісталося Ultra-версії Samsung Galaxy S22, яка дебютувала в Україні в березні. Ця модель розрахована на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

Автори пишуть, що Galaxy S22 Ulta увібрав в себе найкращі риси флагманської лінійки Note, відмінною рисою яких були фірмові стилуси S Pen. Серед інших плюсів - надвеликий екран з діагоналлю 6,8 дюйма й преміальна якість збірки.

Втім, не обійшлося і без недоліків: смартфон йде без зарядного пристрою в комплекті, а його ціна в США стартує від $1200.

У категорії "Найкраще співвідношення ціни і якості" переміг Google Pixel 6. Він виділяється на тлі конкурентів незвичайним дизайном, пропонує круті фотоможливості й буде отримувати оновлення Android не менше п'яти років.

До мінусів віднесли відсутність телеоб'єктива і датчик відбитків пальців, який помітно поступається конкурентам за швидкістю спрацьовування.

Замикає топ-3 і категорію "Преміальний гаджет" ще один пристрій Samsung – Galaxy Z Fold3 – який, за словами експертів, здатний замінити собою і смартфон і планшет. Окремо також відмічається висока продуктивність новинки, яка досягається завдяки топовому Snapdragon 888 з 12 ГБ оперативної пам'яті.

У топ Android-смартфонів 2022 року за версією Android Police також потрапили Google Pixel 6a, Samsung Galaxy Z Flip3 і Pixel 6 Pro, які зайняли 4, 5 і 6 місця відповідно.

Раніше УНІАН писав, що Xiaomi початку продажу нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Це покращена версія хітового Redmi 10A, представленого в березні цього року.

Також розповідали, як перевірити стан батареї Android смартфона, щоб зрозуміти, чи потрібно міняти її.

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