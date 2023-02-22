Вийшло ефектно – сама консоль виступає в ролі начинки, а по краях розмістились дві половинки шоколадного печива.

У Twitter-акаунті Xbox з'явився анонс чергового дизайнерського Xbox Series S від Microsoft. Виробник перетворив ігрову приставку в величезне печиво Oreo.

Вийшло ефектно – сама консоль виступає в ролі начинки, а по краях розмістились дві половинки шоколадного печива. Підставка зроблена в стилі молока, немов приставку занурюють в напій перед тим, як з'їсти.

Контролер теж видозмінили: деякі деталі пофарбовані в білий колір з молочним орнаментом. Подробиць про те, як можна отримати незвичайну консоль, в Microsof не розкрили, але, скоріш за все, в майбутньому таку приставку розіграють в одному з конкурсів.

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Зауважимо, що напередодні було оголошено про співпрацю між Xbox і Oreo – в продаж в ряді країн була випущена серія печива Oreo, на яких зображені кнопки консолі (X, Y, b, a).

Microsoft продовжує випускати спеціальні версії Xbox Series X/S. Так, наприклад, до прем'єри супергеройського фільму "Тор: Любов і грім" компанія випустила тематичну консоль, яка виглядає як молот головного героя, бога-громовержця.

Раніше УНІАН повідомляв, що Microsoft допоможе Україні відправити Путіна в Гаагу. На тлі повномасштабного російського вторгнення компанія допоможе Україні у зборі та аналізі доказів воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, у червні 2022 року стало відомо, що корпорація Microsoft приєдналася до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають Росію після вторгнення в Україну.

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